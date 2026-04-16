DAX 24.702 +2,3%ESt50 6.058 +2,1%MSCI World 4.646 +1,1%Top 10 Crypto 10,03 +4,9%Nas 24.429 +1,4%Bitcoin 65.503 +2,8%Euro 1,1791 +0,1%Öl 90,21 -8,2%Gold 4.862 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Netflix 552484 Amazon 906866 ITM Power A0B57L Allianz 840400 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: US-Börsen stark -- DAX macht Kurssprung ins Wochenende -- Ölpreise fallen -- Bitcoin steigt -- Netflix enttäuscht mit Ausblick -- Manycore, ITM Power, Mercedes im Fokus
Top News
Größte Hedgefonds: Wer steckt eigentlich hinter Bridgewater, Elliott & Co.? Größte Hedgefonds: Wer steckt eigentlich hinter Bridgewater, Elliott & Co.?
WACKER CHEMIE-Aktie gefragt: Umsatzausblick 2026 nach starkem ersten Quartal erhöht WACKER CHEMIE-Aktie gefragt: Umsatzausblick 2026 nach starkem ersten Quartal erhöht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WACKER CHEMIE Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
95,20 EUR +3,55 EUR +3,87 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,52 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WCH888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WCH8881

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WKCMF

Jefferies & Company Inc.

WACKER CHEMIE Hold

19:31 Uhr
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
95,20 EUR 3,55 EUR 3,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Dies schrieb Marcus Dunford-Castro am Freitag nach der Bekanntgabe von vorläufigen Quartalszahlen und der Anhebung der Umsatzziele. Er rechnet mit einer positiven Kursreaktion./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
93,20 €		 Abst. Kursziel*:
-20,60%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
95,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,27%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

19:31 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
16.04.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
10.04.26 WACKER CHEMIE Verkaufen DZ BANK
09.04.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

Dow Jones Vorzieheffekte WACKER CHEMIE-Aktie gefragt: Umsatzausblick 2026 nach starkem ersten Quartal erhöht WACKER CHEMIE-Aktie gefragt: Umsatzausblick 2026 nach starkem ersten Quartal erhöht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 74 Euro
dpa-afx Wacker Chemie verdient dank Iran-Krieg mehr - Gewinnziel für 2026 bestätigt
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX freundlich
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren gekostet
finanzen.net Erste Schätzungen: WACKER CHEMIE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
StockXperts Wacker Chemie: Ob das gut geht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank erhöht fairen Wert für Wacker Chemie - 'Verkaufen'
RSS Feed
WACKER CHEMIE AG zu myNews hinzufügen