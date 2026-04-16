Jefferies & Company Inc.

WACKER CHEMIE Hold

19:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Dies schrieb Marcus Dunford-Castro am Freitag nach der Bekanntgabe von vorläufigen Quartalszahlen und der Anhebung der Umsatzziele. Er rechnet mit einer positiven Kursreaktion./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie