FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Wacker Chemie von 189 auf 192 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler erhöhte seine Gewinnschätzungen in Folge der guten Zahlen für das dritte Quartal erneut. Die starke Polysilizium-Nachfrage der Solar- und Halbleiterindustrien halte unverändert an, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch durch den Verkauf der Siltronic-Anteile, den Kremser jetzt erst im Jahr 2022 erwartet, stünden künftig ausreichende flüssige Mittel für Wachstum zur Verfügung./ajx/he