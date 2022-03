LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 177 Euro belassen. Die Pläne der EU, die Abhängigkeit von Russland auch durch die beschleunigten Ausbau der Solarindustrie zu verringern, seien positiv für Wacker Chemie, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So produziert Wacker Chemie den Solarindustrie-Grundstoff Polysilizium./mis/jha/