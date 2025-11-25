1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Vormittag fester
Die Aktie von 1&1 zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 23,20 EUR.
Um 09:01 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 23,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 23,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 4.585 Stück.
Am 25.11.2025 markierte das Papier bei 23,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 52,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,19 EUR.
Am 11.11.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,01 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.03.2026 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2025 0,842 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
