DAX23.239 ±0,0%Est505.534 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,86 -4,7%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1537 +0,1%Öl63,02 -0,6%Gold4.127 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zurückhaltend -- Asiens Börsen fest -- Fluence Energy enttäuscht -- Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Xiaomi, Palantir, Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA? SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Fokus

1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Vormittag fester

25.11.25 09:24 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von 1&1 zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 23,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22,85 EUR 0,35 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:01 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 23,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 23,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 4.585 Stück.

Am 25.11.2025 markierte das Papier bei 23,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 52,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,19 EUR.

Am 11.11.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,01 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.03.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2025 0,842 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1

TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1&1 von vor 10 Jahren eingebracht

Vodafone-Aktie leichter: Warnung vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 1&1 AG

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
24.11.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
24.11.20251&1 BuyUBS AG
12.11.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
11.11.20251&1 UnderperformBernstein Research
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.11.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
24.11.20251&1 BuyUBS AG
12.11.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.11.20251&1 UnderperformBernstein Research
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 1&1 AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen