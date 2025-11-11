adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von adidas zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Die adidas-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 161,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 162,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 158,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 282.183 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Bei 152,65 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,89 EUR je adidas-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 235,50 EUR für die adidas-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 29.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,48 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,52 EUR im Jahr 2025 aus.

