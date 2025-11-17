adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag nahe Nulllinie

Notierung im Blick

Die Aktie von adidas zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die adidas-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 161,60 EUR.

Die adidas-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 161,60 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 161,75 EUR. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 161,25 EUR ab. Bei 161,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 9.916 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 263,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 63,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,65 EUR am 05.11.2025. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 5,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,89 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 235,50 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

