adidas Aktie News: adidas am Nachmittag in Grün

So entwickelt sich adidas

Die Aktie von adidas zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 222,30 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 222,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 222,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 217,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 124.043 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 18,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,04 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 257,33 EUR angegeben.

adidas gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 7,63 EUR je Aktie aus.

