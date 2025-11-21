adidas Aktie News: adidas am Nachmittag fester
Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 152,45 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 152,45 EUR zu. Die adidas-Aktie legte bis auf 153,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 150,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 190.939 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,04 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2025 bei 150,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,95 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 235,50 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 29.10.2025. In Sachen EPS wurden 2,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 2,48 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,63 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 12,78 EUR je adidas-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur adidas-Aktie
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel hätte eine Investition in adidas von vor einem Jahr gekostet
Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu adidas
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2025
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|adidas Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|adidas Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.2025
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen