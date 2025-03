adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 219,90 EUR.

Die adidas-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 219,90 EUR. Bei 218,40 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 218,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.905 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 19,96 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 195,40 EUR. Dieser Wert wurde am 13.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 11,14 Prozent Luft nach unten.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,59 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 261,58 EUR.

adidas ließ sich am 05.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,12 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 5,97 Mrd. EUR gegenüber 4,81 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 01.05.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,77 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

