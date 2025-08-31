DAX23.980 +0,3%ESt505.361 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +1,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1728 +0,3%Öl68,08 -0,1%Gold3.471 +0,7%
Airbus SE im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE präsentiert sich am Montagmittag fester

01.09.25 12:05 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE präsentiert sich am Montagmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 181,08 EUR zu.

Aktien
Airbus SE
181,18 EUR 1,68 EUR 0,94%
Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 181,08 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 182,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 179,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.174 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 186,94 EUR markierte der Titel am 18.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 31,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,77 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 197,56 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Am 30.07.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,07 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
