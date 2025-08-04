Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Airbus SE

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 180,26 EUR.

Die Airbus SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 180,26 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 178,94 EUR aus. Bei 181,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.182 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 186,94 EUR erreichte der Titel am 18.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 30,80 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,77 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 197,56 EUR aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 16,07 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

