DAX23.504 -2,2%ESt505.292 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.098 -1,0%Nas21.122 -1,6%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1659 -0,4%Öl68,80 +0,9%Gold3.513 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Kraft Heinz-Aktie fällt: Unternehmensaufspaltung geplant Kraft Heinz-Aktie fällt: Unternehmensaufspaltung geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Airbus SE

02.09.25 16:09 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Airbus SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 180,26 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
179,20 EUR -2,56 EUR -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbus SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 180,26 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 178,94 EUR aus. Bei 181,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.182 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 186,94 EUR erreichte der Titel am 18.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 30,80 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,77 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 197,56 EUR aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 16,07 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Airbus SE-Aktie ein

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor einem Jahr abgeworfen

Boeing-Aktie steigt: Boeing nähert sich offenbar Großauftrag aus China

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Airbus

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
01.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
01.05.2025Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen