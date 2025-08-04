DAX23.687 +0,9%ESt505.341 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1643 ±0,0%Öl67,89 -1,7%Gold3.540 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa, Shell, Siltronic im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln
Kreml reagiert auf Trump: Keine Verschwörung gegen die USA Kreml reagiert auf Trump: Keine Verschwörung gegen die USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
So bewegt sich Airbus SE

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

03.09.25 12:06 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Die Aktie von Airbus SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 182,32 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
183,36 EUR 2,68 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:46 Uhr wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 182,32 EUR nach oben. In der Spitze legte die Airbus SE-Aktie bis auf 183,42 EUR zu. Bei 180,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 57.486 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,94 EUR erreichte der Titel am 18.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 2,53 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 46,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,77 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 197,56 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 16,07 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Airbus SE-Aktie ein

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor einem Jahr abgeworfen

Boeing-Aktie steigt: Boeing nähert sich offenbar Großauftrag aus China

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Airbus

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
01.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
01.05.2025Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen