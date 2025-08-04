Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt
Die Aktie von Airbus SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 182,32 EUR.
Um 11:46 Uhr wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 182,32 EUR nach oben. In der Spitze legte die Airbus SE-Aktie bis auf 183,42 EUR zu. Bei 180,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 57.486 Airbus SE-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 186,94 EUR erreichte der Titel am 18.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 2,53 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 46,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,77 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 197,56 EUR angegeben.
Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 16,07 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie.
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|01.05.2025
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
