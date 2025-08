Aktienentwicklung

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

05.08.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Airbus SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 173,40 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 173,40 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE-Aktie bis auf 174,26 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 173,36 EUR. Zuletzt wechselten 11.380 Airbus SE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 18.07.2025 auf bis zu 186,94 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE-Aktie somit 7,24 Prozent niedriger. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,76 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 197,44 EUR. Am 30.07.2025 äußerte sich Airbus SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,00 Mrd. EUR in den Büchern standen. Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,46 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie Aktien von Airbus, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gefragt nach Jefferies-Studie Airbus SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch Jefferies & Company Inc. Airbus-Aktie mit Gewinnmitnahmen: Airbus verdreifacht Quartalsgewinn

