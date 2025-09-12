Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Vormittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Airbus SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 194,56 EUR.

Das Papier von Airbus SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 194,56 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE-Aktie sogar auf 194,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 193,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.523 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 195,26 EUR erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,36 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 204,78 EUR für die Airbus SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,07 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 16,00 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Am 29.10.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

