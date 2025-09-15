Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag kaum bewegt

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 196,06 EUR.

Die Airbus SE-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 196,06 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 196,90 EUR. Der Kurs der Airbus SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 195,46 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 196,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39.343 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 198,34 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 57,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 204,78 EUR.

Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,07 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE einen Umsatz von 16,00 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 vorlegen. Am 29.10.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus-Aktie legt zu nach Hochstufung durch Moody's

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren verdient

Airbus-Aktie höher: Aktienrückkauf für Mitarbeiterprogramme gestartet