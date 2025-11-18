Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagnachmittag im Minus

Airbus SE im Blick

Die Aktie von Airbus SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 204,80 EUR abwärts.

Das Papier von Airbus SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 204,80 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 203,20 EUR aus. Bei 204,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 98.561 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 216,85 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE-Aktie 5,88 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 129,82 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 36,61 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,79 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 232,60 EUR.

Airbus SE ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,24 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 17,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,69 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

