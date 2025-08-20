DAX24.280 ±0,0%ESt505.464 -0,2%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.795 -0,3%Euro1,1656 ±0,0%Öl67,28 +0,4%Gold3.340 -0,2%
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil -- Asiens Börsen tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste
Top News
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht
Blick auf Aktienkurs

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE am Vormittag ins Plus

21.08.25 09:26 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 179,92 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
180,48 EUR 1,96 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbus SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 179,92 EUR. Der Kurs der Airbus SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 180,04 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 179,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.002 Airbus SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.07.2025 auf bis zu 186,94 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,90 Prozent. Bei einem Wert von 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2024). Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 30,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,77 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 197,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 16,07 Mrd. EUR gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
