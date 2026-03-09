Airbus erhält Auftrag über 20 A350F-Frachtmaschinen

DOW JONES--Airbus hat den bisher größten Auftrag für seinen Frachter A350F erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat Atlas Air Worldwide Holdings 20 Exemplare der Maschine fest bestellt. Finanzielle Details nannte Airbus nicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

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