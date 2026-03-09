Airbus erhält Auftrag über 20 A350F-Frachtmaschinen
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DOW JONES--Airbus hat den bisher größten Auftrag für seinen Frachter A350F erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat Atlas Air Worldwide Holdings 20 Exemplare der Maschine fest bestellt. Finanzielle Details nannte Airbus nicht.
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DJG/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
March 16, 2026 11:48 ET (15:48 GMT)
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