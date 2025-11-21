AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE bricht am Nachmittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,1 Prozent auf 16,51 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,1 Prozent auf 16,51 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,07 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,70 EUR. Zuletzt wechselten 414.650 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 20,14 EUR markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,99 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 EUR ab. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 95,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,168 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 30.10.2025. Das EPS belief sich auf 0,11 EUR gegenüber 0,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 119,56 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 156,33 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,665 EUR je Aktie belaufen.

