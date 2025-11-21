DAX23.095 -0,8%Est505.514 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -6,6%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1547 +0,2%Öl62,63 -0,9%Gold4.047 -0,7%
Aktie im Blick

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag im Minus

21.11.25 09:22 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 16,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
AIXTRON SE
16,80 EUR -0,15 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AIXTRON SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,2 Prozent auf 16,85 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 16,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 78.140 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 19,56 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 49,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,168 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,14 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 119,56 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 156,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,665 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
13.11.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
04.11.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
