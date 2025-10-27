AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagvormittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 13,52 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 13,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 13,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,45 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.997 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 16,71 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 23,60 Prozent Luft nach oben. Bei 8,45 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,175 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,150 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,95 EUR aus.

Am 31.07.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 137,41 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 präsentieren. AIXTRON SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,691 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

