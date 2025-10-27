AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Montagmittag stärker

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 13,41 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 13,41 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,55 EUR an. Bei 13,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 100.581 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2025 auf bis zu 16,71 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 24,62 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 36,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,175 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,95 EUR aus.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 137,41 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 131,78 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,691 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

