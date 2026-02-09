AKTIE IM FOKUS 2: Commerzbank scheitern nach Eckzahlen am Konsolidierungstrend
(neu: Kursgewinne abgegeben)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie der Commerzbank hat ihre nach der Veröffentlichung von Eckdaten für 2025 eingeheimsten Kursgewinne zuletzt wieder abgegeben. Nachdem sie zeitweise bis auf 36,27 Euro kletterte und damit bis auf das Hoch aus der vergangenen Woche, ging es am späten Dienstagnachmittag wieder abwärts. Der Test des Konsolidierungstrends seit August vergangenen Jahres verlief somit negativ.
Zuletzt stand für das Papier des Finanzinstituts im kaum veränderten DAX noch ein Plus von 0,2 Prozent auf 35,51 Euro zu Buche.
Analyst Chris Hallam von Goldman Sachs sprach von einem leicht über den Erwartungen liegenden Überschuss. Obendrein sei auch der Dividendenvorschlag höher als gedacht. Beim ebenfalls avisierten Aktienrückkaufvolumen für 2026 habe sich der Markt aber einen Tick mehr versprochen.
Die Commerzbank wird an diesem Mittwoch ihren detaillierten Quartalsbericht vorlegen. Mit Spannung wird vor allem auf weitere Indikationen für das neue Jahr gewartet./ck/ag/he
