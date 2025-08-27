DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin95.871 +0,4%Euro1,1682 +0,4%Öl68,33 +0,8%Gold3.417 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
Snowflake-Aktie springt an: Snowflake schreibt im 2. Quartal schwarze Zahlen Snowflake-Aktie springt an: Snowflake schreibt im 2. Quartal schwarze Zahlen
CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

AKTIE IM FOKUS 3: Nvidia ins Minus gerutscht - Gewinnmitnahmen dicht am Rekord

28.08.25 22:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
154,38 EUR -1,84 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Schlusskurs, Staatsbeteiligung in China-Gesprächen, Bank-of-America-Ziel, einige Formulierungen angepasst)

Wer­bung

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Quartalsbericht von NVIDIA hat am Donnerstag nicht für ein Rekordhoch gereicht. Nachdem die Aktien freundlich in den Handel gestartet waren, zogen die Anleger einen Cent unter dem bisherigen Rekord von 184,48 Dollar die Reißleine. Sie nahmen schon früh Gewinne mit und dies drückte die Aktie zeitweise mit fast drei Prozent ins Minus. Am Ende lag der Abschlag noch bei 0,8 Prozent.

Nvidia wächst weiter rasant und dies trotz des brachliegenden China-Geschäfts. Ein Ausblick, der die anspruchsvoll gewordenen Anleger nicht ganz zufrieden stellen konnte, wurde aufgefangen von vager Hoffnung, dass der Chipriese dort bald wieder mehr Geschäft machen könnte. Denn laut einem Medienbericht spricht der Konzern mit der US-Regierung über die Möglichkeit, Hochleistungschips der Serie "Blackwell" nach China zu verkaufen und dabei den eigenen Staat an den Erlösen zu beteiligen.

Erst vor gut zwei Wochen war Nvidia auf ein Rekordhoch gestiegen, das nun eine zu hohe Hürde wurde. Ein moderates Kursminus dürften die Anleger verschmerzen, denn die Papiere hatten sich seit dem ersten Zollschock Anfang April bereits mehr als verdoppelt. Auch der erworbene Status als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt ist nicht in Gefahr.

Wer­bung

Groß war die Anspannung zuletzt wegen der Bedeutung von Nvidia für den Megatrend der Künstlichen Intelligenz (KI) gewesen. Im KI-Boom würde der Konzern aber gern Dutzende Milliarden Dollar mehr Geschäft in China machen, denn nach US-Exportsperren und Gegenwind aus Peking verkauft der Konzern dort aktuell gar nichts. Dessen ungeachtet sprang der Quartalsumsatz von Nvidia im Jahresvergleich um 56 Prozent auf fast 47 Milliarden Dollar hoch.

Das Muster übertroffener Erwartungen und höherer Ziele bleibe beim KI-Konzern bestehen, schrieb Harlan Sur von JPMorgan in seiner Reaktion auf die Zahlen. Nvidia sichere sich weiterhin einen Löwenanteil der Investitionen in diesem Bereich. Von vielen Experten wurden die Kursziele nach oben geschraubt, wobei Bank of America mit 235 US-Dollar am optimistischsten ist./ajx/bek/stk/tih/he

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
17:46NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
16:11NVIDIA OutperformBernstein Research
14:36NVIDIA KaufenDZ BANK
12:11NVIDIA BuyUBS AG
09:11NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
17:46NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
16:11NVIDIA OutperformBernstein Research
14:36NVIDIA KaufenDZ BANK
12:11NVIDIA BuyUBS AG
09:11NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen