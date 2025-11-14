DAX23.704 -1,4%Est505.658 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 -5,0%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1616 -0,2%Öl64,49 +2,2%Gold4.155 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Allianz-Aktie fester: Ausblick nach deutlichem Gewinnanstieg oben geschraubt Allianz-Aktie fester: Ausblick nach deutlichem Gewinnanstieg oben geschraubt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Allianz profitieren von guten Zahlen und Anhebung der Prognose

14.11.25 11:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
369,90 EUR 6,00 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.703,7 PKT -338,0 PKT -1,41%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) -

Allianz profitieren von guten Zahlen und Anhebung der Prognose

Wer­bung

Die Aktien der Allianz haben am Freitag nach Geschäftszahlen zu den wenigen Gewinnern im schwachen DAX gehört. Mit einem Plus von 2,7 Prozent auf 372,90 Euro kletterte der Kurs in Richtung Jahreshoch von Mitte August.

Der Allianz-Vorstand hatte am Vorabend das Ziel für den operativen Gewinn in diesem Jahr auf 17 bis 17,5 Milliarden Euro angehoben. Wie andere Versicherer profitierte die Allianz im Sommer von ungewöhnlich geringen Katastrophenschäden.

Analysten lobten den Zwischenbericht der Münchener. Thorsten Wenzel von der DZ Bank sagte, die Allianz habe "ein ausgezeichnetes Ergebnis berichtet". Die Ergebnisse seien stark, schrieb Kamran Hossain von JPMorgan. Er nimmt an, dass die Zielsetzung für den operativen Gewinn in diesem Jahr es der Allianz weiterhin gestattet, mit Blick auf das Jahresende etwas vorsichtig zu sein.

Wer­bung

Seit Jahresbeginn haben die Allianz-Papiere ein Viertel dazugewonnen. Für den Dax beläuft sich das Plus in dieser Zeit auf fast ein Fünftel. Charttechnisch ist das Bild für die Aktien in Ordnung. Das Rekordhoch von 396,61 Euro aus dem Jahr 2000 bleibt das nächste Ziel, auch wenn sich der Weg bis dorthin noch ziehen kann./ajx/ag/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
10:31Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:26Allianz HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:31Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:26Allianz HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen