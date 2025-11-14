AKTIE IM FOKUS: Allianz profitieren von guten Zahlen und Anhebung der Prognose

FRANKFURT (dpa-AFX) -

Allianz profitieren von guten Zahlen und Anhebung der Prognose

Die Aktien der Allianz haben am Freitag nach Geschäftszahlen zu den wenigen Gewinnern im schwachen DAX gehört. Mit einem Plus von 2,7 Prozent auf 372,90 Euro kletterte der Kurs in Richtung Jahreshoch von Mitte August.

Der Allianz-Vorstand hatte am Vorabend das Ziel für den operativen Gewinn in diesem Jahr auf 17 bis 17,5 Milliarden Euro angehoben. Wie andere Versicherer profitierte die Allianz im Sommer von ungewöhnlich geringen Katastrophenschäden.

Analysten lobten den Zwischenbericht der Münchener. Thorsten Wenzel von der DZ Bank sagte, die Allianz habe "ein ausgezeichnetes Ergebnis berichtet". Die Ergebnisse seien stark, schrieb Kamran Hossain von JPMorgan. Er nimmt an, dass die Zielsetzung für den operativen Gewinn in diesem Jahr es der Allianz weiterhin gestattet, mit Blick auf das Jahresende etwas vorsichtig zu sein.

Seit Jahresbeginn haben die Allianz-Papiere ein Viertel dazugewonnen. Für den Dax beläuft sich das Plus in dieser Zeit auf fast ein Fünftel. Charttechnisch ist das Bild für die Aktien in Ordnung. Das Rekordhoch von 396,61 Euro aus dem Jahr 2000 bleibt das nächste Ziel, auch wenn sich der Weg bis dorthin noch ziehen kann./ajx/ag/mis