DAX24.272 +0,1%Est505.691 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,75 +5,8%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1633 ±0,0%Öl65,37 -0,5%Gold4.042 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ Gerresheimer A0LD6E Porsche vz. PAG911 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Bitcoin im Fokus
Top News
Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

AKTIE IM FOKUS: Chartbild der Porsche AG hellt sich nach Zahlen weiter auf

27.10.25 08:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
48,32 EUR 2,43 EUR 5,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Erholungsrally der Aktien der Porsche AG dürfte sich am Montag nach der Vorlage von Geschäftszahlen fortsetzen. Auf der Plattform Tradegate stieg der Kurs im vorbörslichen Handel im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,4 Prozent auf 47,84 Euro, was reichen würde, um im Xetra-Handel erstmals seit über einem Jahr wieder über die 200-Tage-Linie zu steigen. Mitte Oktober hatten die Aktien eine Erholung eingeleitet und seither fast ein Fünftel an Wert gewonnen.

Wer­bung

Der Sportwagenbauer hatte am Freitag nach Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt, die besser ankommen, als es die ersten außerbörslichen Reaktionen noch angezeigt hatten. Am späten Freitag waren die Titel auf Tradegate noch vier Prozent niedriger gehandelt worden.

Die VW-Tochter hatte am Freitag nach Börsenschluss wegen Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung einen herben Gewinneinbruch vermeldet. Experten ziehen ein durchwachsenes Fazit. Der RBC-Analyst Tom Narayan sah im Umsatz eine Enttäuschung, während das operative Ergebnis (Ebit) seine Schätzung leicht übertroffen habe. Durch die Ergebnisse des dritten Quartals sei nichts Negatives hinzugekomnen, schrieb Jefferies-Fachmann Philippe Houchois./tih/mis/nas

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
09:31Porsche vz HoldWarburg Research
08:26Porsche vz Market-PerformBernstein Research
08:01Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
10.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:31Porsche vz HoldWarburg Research
08:26Porsche vz Market-PerformBernstein Research
08:01Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
24.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
24.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen