AKTIE IM FOKUS: Chartbild der Porsche AG hellt sich nach Zahlen weiter auf
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Erholungsrally der Aktien der Porsche AG dürfte sich am Montag nach der Vorlage von Geschäftszahlen fortsetzen. Auf der Plattform Tradegate stieg der Kurs im vorbörslichen Handel im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,4 Prozent auf 47,84 Euro, was reichen würde, um im Xetra-Handel erstmals seit über einem Jahr wieder über die 200-Tage-Linie zu steigen. Mitte Oktober hatten die Aktien eine Erholung eingeleitet und seither fast ein Fünftel an Wert gewonnen.
Der Sportwagenbauer hatte am Freitag nach Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt, die besser ankommen, als es die ersten außerbörslichen Reaktionen noch angezeigt hatten. Am späten Freitag waren die Titel auf Tradegate noch vier Prozent niedriger gehandelt worden.
Die VW-Tochter hatte am Freitag nach Börsenschluss wegen Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung einen herben Gewinneinbruch vermeldet. Experten ziehen ein durchwachsenes Fazit. Der RBC-Analyst Tom Narayan sah im Umsatz eine Enttäuschung, während das operative Ergebnis (Ebit) seine Schätzung leicht übertroffen habe. Durch die Ergebnisse des dritten Quartals sei nichts Negatives hinzugekomnen, schrieb Jefferies-Fachmann Philippe Houchois./tih/mis/nas
