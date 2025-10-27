DAX24.270 +0,1%Est505.691 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1635 ±0,0%Öl65,30 -0,6%Gold4.039 -1,0%
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Bitcoin im Fokus
Top News
Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Kursverlauf

Porsche vz Aktie News: Porsche vz legt am Vormittag zu

27.10.25 09:22 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz legt am Vormittag zu

Die Aktie von Porsche vz gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 48,62 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,87 EUR 1,98 EUR 4,31%
Um 09:07 Uhr stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 48,62 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche vz-Aktie bisher bei 49,15 EUR. Bei 48,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 284.924 Porsche vz-Aktien.

Am 26.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 71,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 46,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 39,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,59 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,31 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,46 EUR aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 9,30 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 10,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 17.03.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,86 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie

Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aktien von Ford, General Motors und Co. uneinheitlich: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
09:31Porsche vz HoldWarburg Research
08:26Porsche vz Market-PerformBernstein Research
08:01Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
