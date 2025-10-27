Porsche vz Aktie News: Porsche vz legt am Vormittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche vz gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 48,62 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 48,62 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche vz-Aktie bisher bei 49,15 EUR. Bei 48,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 284.924 Porsche vz-Aktien.

Am 26.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 71,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 46,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 39,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,59 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,31 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,46 EUR aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 9,30 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 10,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 17.03.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,86 EUR je Porsche vz-Aktie.

