DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.377 +0,1%Top 10 Crypto 15,86 +6,6%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.742 +1,3%Euro 1,1623 -0,1%Öil 66,12 +0,7%Gold 4.068 -0,3%
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX fest erwartet -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, Bitcoin im Fokus
Top News
EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst
Börse aktuell: 10 Fakten für den Montag - Entspannungssignale im Handelsstreit Börse aktuell: 10 Fakten für den Montag - Entspannungssignale im Handelsstreit
Porsche vz. Aktie

47,91 EUR +1,70 EUR +3,68 %
STU
Marktkap. 41,04 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,91 EUR 1,70 EUR 3,68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Durch die Ergebnisse des dritten Quartals sei nichts Negatives hinzugekomnen, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Die Wiederholung, dass die Marge 2026 einstellig ausfallen werde, gebe der jüngsten Erholungsrally aber auch keine neue Nahrung./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Hold

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
46,92 €		 Abst. Kursziel*:
-14,75%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
47,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,51%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

08:01 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
25.10.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
24.10.25 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
17.10.25 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

