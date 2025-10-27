DAX24.248 ±0,0%Est505.700 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,75 +5,8%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.973 +0,5%Euro1,1643 +0,1%Öl65,58 -0,2%Gold4.029 -1,2%
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagmittag gefragt

27.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Porsche vz gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 47,50 EUR.

Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,75 EUR 1,86 EUR 4,05%
Das Papier von Porsche vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 47,50 EUR. In der Spitze gewann die Porsche vz-Aktie bis auf 49,25 EUR. Bei 48,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 817.599 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 71,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 20,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Porsche vz seine Aktionäre 2024 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,46 EUR an.

Am 30.07.2025 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,86 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie

Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aktien von Ford, General Motors und Co. uneinheitlich: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
11:41Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
11:16Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
09:31Porsche vz HoldWarburg Research
08:26Porsche vz Market-PerformBernstein Research
08:01Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:16Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:41Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
09:31Porsche vz HoldWarburg Research
08:26Porsche vz Market-PerformBernstein Research
08:01Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
24.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley

