Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagmittag gefragt

Die Aktie von Porsche vz gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 47,50 EUR.

Das Papier von Porsche vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 47,50 EUR. In der Spitze gewann die Porsche vz-Aktie bis auf 49,25 EUR. Bei 48,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 817.599 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 71,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 20,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Porsche vz seine Aktionäre 2024 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,46 EUR an.

Am 30.07.2025 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,86 EUR je Porsche vz-Aktie.

