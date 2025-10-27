DAX24.300 +0,3%Est505.710 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.579 +1,6%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1641 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold3.994 -2,1%
Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend -- Wall Street mit neuen Rekorden -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Gold im Fokus
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
So bewegt sich Porsche vz

Porsche vz Aktie News: Porsche vz macht am Montagnachmittag Boden gut

27.10.25 16:08 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz macht am Montagnachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 48,65 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
48,60 EUR 2,71 EUR 5,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 48,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 49,25 EUR. Bei 48,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.137.690 Porsche vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 71,28 EUR erreichte der Titel am 26.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,31 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,46 EUR je Porsche vz-Aktie aus.

Porsche vz ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 17.03.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,86 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie

Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aktien von Ford, General Motors und Co. uneinheitlich: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen

Bildquellen: Porsche

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
11:41Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
11:16Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
09:31Porsche vz HoldWarburg Research
08:26Porsche vz Market-PerformBernstein Research
08:01Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:16Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:41Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
09:31Porsche vz HoldWarburg Research
08:26Porsche vz Market-PerformBernstein Research
08:01Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
24.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley

