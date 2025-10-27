Porsche vz Aktie News: Porsche vz macht am Montagnachmittag Boden gut

So bewegt sich Porsche vz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 48,65 EUR zu.

Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 48,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 49,25 EUR. Bei 48,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.137.690 Porsche vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 71,28 EUR erreichte der Titel am 26.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,31 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,46 EUR je Porsche vz-Aktie aus.

Porsche vz ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 17.03.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,86 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

