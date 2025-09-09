AKTIE IM FOKUS: Novo Nordisk schütteln Prognosesenkung schnell ab - Nun erholt
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Aktien von Novo Nordisk haben am Mittwochmorgen nur vorbörslich und im frühen Handel unter der Senkung ihrer Jahresziele gelitten. Nach schwachem Start drehten die zuletzt bereits gebeutelten Papiere des dänischen Pharmakonzerns schnell ins Plus und legten zuletzt um 3 Prozent zu. In knapp zwei Wochen hatten sie mehr als zehn Prozent verloren. Wachsende Konkurrenz macht dem Abnehm-Mittel-Pionier zu schaffen.
Für Analystin Yihan Li von Barclays ist es nach den jüngsten Signalen keine wirkliche Überraschung, dass der neue Novo-Chef Mike Doustdar einen massiven Umbau einläutet und dafür entsprechende Kosten anfallen. Novo kündigte einen umfangreichen Stellenabbau an, nachdem im August bereits ein Einstellungsstopp verhängt worden war. Beruhigend findet Li, dass Novo seine Umsatzziele bestätigt hat. Nur auf Ergebnisseite ruderte man zurück. An der fundamentalen Einschätzung von Novo habe sich nichts geändert, so Li weiter./ag/jha/
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:41
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|04.09.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|04.09.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|29.08.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|27.08.2025
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
