AKTIE IM FOKUS: Platzierung drückt nachbörslich auf Teamviewer
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Verkauf eines Aktienpakets hat am Mittwoch den Kurs von Teamviewer belastet. Auf Tradegate fielen die Papiere des IT-Dienstleisters um 3,4 Prozent auf 9,415 Euro in Relation zum Xetra-Schlusskurs. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg veräußert der Aktionär TigerLuxOne rund 12,5 Millionen Teamviewer-Aktien. Das entspricht etwa 7,4 Prozent der ausstehenden Aktien./bek/nas
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Nachrichten zu TeamViewer
Analysen zu TeamViewer
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2025
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.2025
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
