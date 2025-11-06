AKTIE IM FOKUS: Rational erneut erholt auf niedrigem Niveau
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Kursverlusten der RATIONAL-Aktien in den vergangenen Wochen haben Investoren am Donnerstag erleichtert auf die Quartalsbilanz des Unternehmens reagiert. Mit einem Aufschlag von mehr als 8 Prozent auf 668,50 Euro setzten sich die Titel an die Spitze des MDAX der mittelgroßen Börsentitel.
Der Großküchen-Ausrüster sieht sich nach Zuwächsen bis Ende September auf Kurs zu seinen Jahreszielen. In den ersten neun Monaten kletterte der Umsatz um fünf Prozent auf 918 Millionen Euro nach oben. Experten hatten mit einem Umsatzanstieg in dieser Größenordnung gerechnet. Der operative Gewinn fiel etwas besser als erwartet aus.
Analyst Olivier Calvet von der UBS hatte vor Handelsbeginn Kursgewinne der Aktien prognostiziert und behielt damit Recht. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen, das Wachstum sei auf einem guten Niveau und die Jahresziele habe das Unternehmen bekräftigt. Auf dem Heimatmarkt und in Lateinamerika habe Rational beim Umsatz besonders gut abgeschnitten.
Der Aktienkurs hatte am Vortag mit 617,50 Euro ein Tief seit Ende 2023 nur knapp vermieden. Schon im April und im September waren auf diesem Niveau Käufer an den Markt gekommen und hatten jeweils für zwischenzeitliche Erholungen gesorgt./bek/ajx/mis
Analysen zu RATIONAL AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|08:56
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|14.10.2025
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.10.2025
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|02.10.2025
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|27.08.2025
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|06.08.2025
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|19.08.2025
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.08.2025
|RATIONAL Verkaufen
|DZ BANK
