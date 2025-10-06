AKTIE IM FOKUS: Redcare sehr fest nach Umsatzdaten
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) haben am Montag positiv auf Umsatzdaten zum Quartal reagiert. Mit einem vorbörslichen Plus von 4 Prozent auf Tradegate auf 81,25 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss könnten sie das Zwischenhoch von Ende September testen.
Nach zwei Quartalen mit einer sukzessive nachlassenden Dynamik bei Rezepten signalisiere die Verbesserung im dritten Quartal einen Wendepunkt, schrieb Martin Comtesse von Jefferies. Die Jahresziele habe die Online-Apotheke bestätigt und gehe damit von einem noch stärkeren Schlussquartal aus.
Nach dem überraschenden Abschied des Finanzvorstands sollten die Zahlen wieder für etwas Vertrauen am Markt sorgen./ajx/zb
Ausgewählte Hebelprodukte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|05.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|04.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|15.03.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|06.03.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.05.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|04.04.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen