AKTIE IM FOKUS: Redcare sehr fest nach Umsatzdaten

06.10.25 08:03 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
82,35 EUR 3,80 EUR 4,84%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) haben am Montag positiv auf Umsatzdaten zum Quartal reagiert. Mit einem vorbörslichen Plus von 4 Prozent auf Tradegate auf 81,25 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss könnten sie das Zwischenhoch von Ende September testen.

Nach zwei Quartalen mit einer sukzessive nachlassenden Dynamik bei Rezepten signalisiere die Verbesserung im dritten Quartal einen Wendepunkt, schrieb Martin Comtesse von Jefferies. Die Jahresziele habe die Online-Apotheke bestätigt und gehe damit von einem noch stärkeren Schlussquartal aus.

Nach dem überraschenden Abschied des Finanzvorstands sollten die Zahlen wieder für etwas Vertrauen am Markt sorgen./ajx/zb

