DAX24.069 +1,0%Est505.650 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +2,9%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1667 ±0,0%Öl60,94 -0,7%Gold4.259 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Asien freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Börsengang von TKMS -- DroneShield, Lufthansa, Airbus, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Nach Trumps Handelsstreit: Ripple-Kurs im Sinkflug - folgt jetzt die Trendwende? Nach Trumps Handelsstreit: Ripple-Kurs im Sinkflug - folgt jetzt die Trendwende?
Erholung zum Wochenstart: DAX hält sich nach massiver Talfahrt wieder klar über 24.000 Punkten Erholung zum Wochenstart: DAX hält sich nach massiver Talfahrt wieder klar über 24.000 Punkten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp-Tochter TKMS mit starkem Börsenstart

20.10.25 09:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
10,23 EUR -1,87 EUR -15,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
81,76 EUR 21,76 EUR 36,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) ist am Montagmorgen erfolgreich an die Börse gegangen. Nach einem Start zu 60 Euro kletterten die vom Mutterkonzern thyssenkrupp abgespaltenen Aktien auf fast 73 Euro.

Wer­bung

Der Unternehmenswert von TKMS liegt damit bei mehr als drei Vierteln von Thyssenkrupp. Im Rahmen der Abspaltung hatten Thyssenkrupp-Aktionäre für jeweils 20 ihrer Aktien automatisch einen Anteilsschein an TKMS bekommen. Thyssenkrupp-Aktien wurden am Morgen etwa ein Fünftel niedriger gehandelt als am Freitag.

TKMS ist aus der Kieler Wert HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft AG) hervorgegangen, deren Ursprünge bis ins Jahr 1838 zurückreichen. Seit 2005 gehört die Werft zu Thyssenkrupp. Der ehemalige HDW-Überwasser-Schiffbau wurde ausgegliedert und firmiert heute unter dem Namen German Naval Yards.

TKMS ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote, baut aber auch Fregatten und Korvetten. Das Unternehmen hat rund 8.300 Mitarbeiter./ag/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Wer­bung