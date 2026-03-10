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AKTIEN IM FOKUS: Henkel und Beiersdorf weiter schwach - Morgan Stanley negativ

16.03.26 10:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
77,32 EUR -0,72 EUR -0,92%
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Henkel KGaA Vz.
68,94 EUR -1,24 EUR -1,77%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Henkel (Henkel vz) und Beiersdorf haben ihren jüngsten Kursrutsch am Montag ausgeweitet. Henkel haben in den elf Handelstagen seit dem Kriegsausbruch im Iran inzwischen fast 18 Prozent verloren. Beiersdorf landeten nach minus 28 Prozent sogar auf dem tiefsten Niveau seit dem Jahr 2016. Hier schlug vor zwei Wochen der schwache Ergebnisausblick zusätzlich ins Kontor.

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Analystin Tilly Eno von Morgan Stanley sieht allerdings weiterhin mehr Risiken als Chancen und stufte beide Papiere daher auf "Underweight" ab. Gemäß dieser Einstufung "Underweight" erwartet die Morgan Stanley eine unterdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktien im Vergleich zu den anderen von der US-Bank beobachteten Werten derselben Branche. Zugrunde gelegt wird ein Zeitraum zwischen 12 und 18 Monaten. Mit ihren Kurszielen liegt Eno mit 68,50 Euro für Henkel und 77 Euro für Beiersdorf noch leicht unter Marktniveau.

Bei Henkel sieht Eno vor allem Konjunktursorgen und Rohstoffkosten als weitere Belastungsgründe. Für eine Neubewertung fehlt ihr angesichts mauer Wachstumsaussichten 2026 die Fantasie.

Für Beiersdorf werde eine Lösung der Nivea-Probleme keine einfache, schnelle Sache. Zudem sieht die Expertin die Aktienbewertung weiter kritisch und auch die mittelfristigen Gewinnaussichten./ag/la/nas

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DatumRatingAnalyst
08:16Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
10.03.2026Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2026Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.03.2026Beiersdorf SellUBS AG
04.03.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.03.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
04.03.2026Beiersdorf OutperformBernstein Research
04.03.2026Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.03.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:16Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
03.03.2026Beiersdorf HaltenDZ BANK
03.03.2026Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
03.03.2026Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
03.03.2026Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.03.2026Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2026Beiersdorf SellUBS AG
03.03.2026Beiersdorf SellUBS AG
09.01.2026Beiersdorf SellUBS AG
17.12.2025Beiersdorf SellUBS AG

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