DAX23.976 +0,7%Est505.816 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2200 -4,0%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.949 -0,2%Euro1,1591 -0,2%Öl85,20 +1,1%Gold5.096 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX startet Erholungsversuch -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an
DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte setzen im Kriegsumfeld zur Erholung an

06.03.26 10:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gabler
44,00 EUR 7,00 EUR 18,92%
Charts|News|Analysen
HENSOLDT
74,60 EUR 1,15 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
56,00 EUR 2,28 EUR 4,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.581,50 EUR 22,50 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
94,80 EUR 2,10 EUR 2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem Rüstungssektor haben sich am Freitag von ihrer jüngsten Talfahrt erholt. Die Aussicht auf noch lange andauernde geopolitische Konflikte nährt nun doch wieder das Interesse der Anleger an Werten wie Rheinmetall, nachdem der Kurs des DAX-Konzerns zuletzt auf ein Einmonatstief gefallen war. Am Freitag legten die Aktien um 2,6 Prozent zu. Am Vortag hatten sie erstmals seit Anfang Februar wieder unter 1550 Euro notiert. Vom 2000-Euro-Rekord im vergangenen Oktober sind sie weit entfernt.

Wer­bung

Noch dynamischer zeigten sich zu Wochenschluss die Aktien von RENK, die mit einem Anstieg um sieben Prozent einen Teil ihres Vortagsrückschlags aufholten. Deutlich um bis zu vier Prozent nach oben ging es außerdem für TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) und HENSOLDT. Gespannt wird im Sektor auf das Börsendebüt des U-Boot-Zulieferers Gabler gewartet, das für kommenden Montag vorgesehen ist. Wie zu Wochenschluss bekannt wurde, strebt mit dem Zulieferer Vincorion ein weiteres Branchenunternehmen an die Börse.

Inmitten der andauernden Kampfhandlungen im Nahen Osten wird immer stärker darüber debattiert, ob zum Sturz der iranischen Regierung eine Bodenoffensive folgen muss. Erleichterung ist nicht in Sicht, denn Irans Streitkräfte haben knapp eine Woche nach Kriegsbeginn eine Ausweitung ihrer Gegenangriffe angekündigt. US-Kongressabgeordnete setzten derweil dem militärischen Vorgehen von US-Präsident Donald Trump im Iran keine Grenzen.

Auch im Ukraine-Krieg ist keine Lösung in Sicht. Laut Jefferies-Expertin Chloe Lemarie hatten Nachrichten über US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine zuletzt einige Sektorwerte unter Druck gesetzt. Ihrer Einschätzung nach bringt der Kursrückgang für Anleger aber neue Chancen mit sich. Im Luftfahrtbereich betonte sie daher am Freitag ihre Präferenz für den Verteidigungsbereich gegenüber dem zivilen Sektor./tih/nas/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gabler

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gabler

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
03.03.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
12.02.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
11.02.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
29.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
13.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
13.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
15.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
26.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
12.02.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
11.02.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
06.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
08.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
03.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
24.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen