AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte weiter erholt - Ukraine und Venezuela im Blick

05.01.26 09:57 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der zunehmenden geopolitischen Konflikte haben Rüstungsaktien am Montag zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt gezählt. Für die Papiere von Rheinmetall, des Rüstungselektronik-Spezialisten HENSOLDT und des Panzergetriebeherstellers RENK ging es um bis zu sieben Prozent nach oben.

Damit holten die Papiere ihre Verluste des vierten Quartals weiter auf. Da hatten viele Anleger die zuvor bärenstarken Kursentwicklungen genutzt, um Kasse zu machen - auch in der Hoffnung auf ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Diese Hoffnungen haben sich bisher allerdings nicht bewahrheitet, da Russland sich echten Fortschritten weiterhin verweigert. Hinzu kommt nun noch die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Venezuela. Zudem drohte nach dem Angriff auf Venezuela US-Präsident Donald Trump jetzt auch Kolumbien.

"Fast immer, wenn die Gefahr militärischer Maßnahmen zunimmt, steigen die Rüstungsausgaben, was zu positiven Trends für Verteidigungsaktien führt", schrieb Branchenexperte Douglas Harned von Bernstein Research am Montag mit Blick auf US-Rüstungskonzerne.

Sollte nun Geld im Zusammenhang mit Venezuela oder andere solcher Aktionen benötigt werden, dürfte dieses eher noch auf die bisher geplanten US-Rüstungsausgaben obendrauf kommen./mis/zb

mehr Analysen