AKTIEN IM FOKUS: RWE-Aktie nach Zwischenbericht top und Eon hopp im Dax
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) -
RWE-Aktie nach Zwischenbericht top
Anleger von RWE haben die Geschäftszahlen des Versorgers am Mittwoch mit dem höchsten Stand seit 2011 gefeiert. Die Aktien gewannen am Vormittag unter den führenden Werten im weiter erholten DAX zuletzt 3,1 Prozent auf 44,28 Euro. Ein Börsianer sprach von ausgesprochen soliden Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres. Die Jahresprognose bestätigte RWE.
Der Verkauf eines Rechenzentrumsprojekts am Standort eines ehemaligen Kraftwerks von RWE in Großbritannien trug dazu bei, dass der Gewinnrückgang moderater ausfiel als gedacht. Die Transaktion sei interessant, denn RWE verfüge über weitere "alte Anlagen" in Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden, mit denen in Zukunft weitere Werte gehoben werden könnten, schrieb Alexander Wheeler von der kanadischen Bank RBC.
Jefferies-Experte Ahmed Farman betrachtet den Verkauf des Rechenzentrums als "thematischen Rückenwind" für RWE. Das Trendthema Künstliche Intelligenz sorgt bei Anlegern seit geraumer Zeit für Fantasie. Selbst bereinigt um diesen Einmaleffekt sei der operative Gewinn in den ersten neun Monaten aber überraschend stark gewesen, merkte Analyst Javier Garrido von JPMorgan an.
September./ajx/ag/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com
Nachrichten zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|09:36
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|09:36
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen