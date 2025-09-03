DAX23.674 +0,3%ESt505.321 -0,1%Top 10 Crypto15,63 -0,8%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.192 -0,7%Euro1,1644 -0,2%Öl66,86 -0,8%Gold3.543 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Porsche PAG911 Tesla A1CX3T Apple 865985 Commerzbank CBK100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Figma-Aktie verliert trotz Umsatzssprung und schwarzen Zahlen zweistellig: Das sind die Gründe Figma-Aktie verliert trotz Umsatzssprung und schwarzen Zahlen zweistellig: Das sind die Gründe
Allianz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Buy-Bewertung bekannt Allianz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Buy-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

AKTIEN IM FOKUS: UBS tauscht Kaufempfehlungen für Airbus und MTU - Kurse folgen

04.09.25 11:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
186,30 EUR 1,82 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
369,40 EUR -9,20 EUR -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Favoritenwechsel der UBS von MTU zu Airbus hat am Donnerstag die Aktien der beiden im Flugzeugbau aktiven DAX-Unternehmen in unterschiedliche Richtungen geschickt. So hievte die frisch ausgesprochene Kaufempfehlung der Schweizer Großbank für Airbus (Airbus SE) die Titel des Flugzeugbauers um ein Prozent nach oben auf ein Rekordhoch bei etwas über 187 Euro. Die Anteile des Triebwerksbauers MTU (MTU Aero Engines), die von "Buy" auf "Neutral" abgestuft wurden, bildeten zugleich mit minus 2,2 Prozent das Schlusslicht im Leitindex.

Wer­bung

Branchenanalyst Ian Douglas-Pennant traut Airbus in seiner Studie mit einem Kursziel von 220 Euro einen weiteren Rekordlauf zu. Der Experte ist optimistisch, dass der Flugzeugbauer angesichts einer verbesserten Teileversorgung in der Produktion künftig die hohe, aufgestaute Nachfrage besser werde bedienen können.

MTU ist mit seinen Triebwerken ein wichtiger Lieferant von Airbus, doch hier gibt sich der Experte nun vorsichtiger. Chancen und Risiken seien inzwischen recht ausgeglichen, argumentiert er mit Blick auf den Aktienkurs. Die Zeit, in der MTU die Erwartungen im Service-Geschäft - also rund um Wartung und Instandhaltung von Triebwerken - übertroffen und dann die Ziele höher gesteckt habe, könnte zu Ende gehen.

Die beiden Aktien waren in den vergangenen Monaten ähnlich deutlich gestiegen: Bei Airbus hatte des Jahresplus am Vortag knapp 20 Prozent betragen und bei MTU knapp 18 Prozent. Während die Airbus-Aktien ihre Rekordrally nun also fortsetzten, haben MTU sich von ihrer Bestmarke um mehr als sechs Prozent entfernt./tih/ck/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
08:01Airbus SE BuyUBS AG
01.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Airbus SE BuyUBS AG
01.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
01.05.2025Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen