Aktien Schweiz im Minus - Defensive Schwergewichte drücken

DOW JONES--Im Einklang mit den europäischen Börsen hat auch die schweizerische am Montag im Minus geschlossen. Nach dem Kursfeuerwerk an der Wall Street profitierten die europäischen Aktienmärkte nicht von der US-Zinssenkungsfantasie, die durch Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell neue Nahrung erhalten hatte. Der Markt preise einen deutlichen Lockerungszyklus ein, das passe aber nicht zum Grad der Unsicherheit, auch wenn Powell eine Zinssenkung im September klar in Aussicht gestellt habe, argumentierten Marktteilnehmer.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 12.202 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und drei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 10,82 (zuvor: 15,3) Millionen Aktien. Mit einem Bankfeiertag in Großbritannien fehlten zum Wochenauftakt Marktteilnehmer aus der Londoner City, was sich in einem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen bemerkbar machte.

Gebremst wurde der lokale Markt von den defensiven Schwergewichten: Nestle (-0,6%), Novartis (-0,7%) und Roche (-0,6%) gaben deutlicher ab. Die Titel gelten als weniger konjunkturabhängig. UBS kletterten dagegen um 0,2 Prozent. Jeroen Knol, Senior Portfoliomanager bei BNP Paribas Asset Management, machte im Bankensektor weiteres Aufwärtspotenzial aus. Unter den Nebenwerten legten Newron um 13,8 Prozent zu. Händler sprachen von Nachholeffekten nach zuletzt positiven Nachrichten. Bossard (+2,1%) wurden durch eine Hochstufung auf "Kaufen" durch Vontobel gestützt. Einige Nachzügler legten indes Geschäftszahlen vor. Die Zahlen von Metall Zug (-1,6%) überzeugten Anleger nicht. Die Gewinnentwicklung war rückläufig, das EBIT drehte ins Minus.

August 25, 2025 11:51 ET (15:51 GMT)