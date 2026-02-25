Deutsche Bank-Aktie im Blick: Rückkaufprogramm beginnt
Die Deutsche Bank setzt ihr angekündigtes Aktienrückkaufprogramm um.
Wie die Deutsche Bank mitteilte, startet das Programm im Volumen von 1,0 Milliarden Euro am Donnerstag.
