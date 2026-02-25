DAX25.093 -0,3%Est506.166 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8200 +1,1%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.503 ±-0,0%Euro1,1809 ±-0,0%Öl70,99 ±0,0%Gold5.190 +0,5%
Aktienrückkauf

Deutsche Bank-Aktie im Blick: Rückkaufprogramm beginnt

26.02.26 07:49 Uhr
Deutsche Bank-Aktie im Blick: Kurspflege - Deutsche Bank startet Aktienrückkauf | finanzen.net

Die Deutsche Bank setzt ihr angekündigtes Aktienrückkaufprogramm um.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,62 EUR 0,02 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Deutsche Bank mitteilte, startet das Programm im Volumen von 1,0 Milliarden Euro am Donnerstag.

DOW JONES

Bildquellen: Martynova Anna / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

