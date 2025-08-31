Allianz Aktie News: Allianz am Montagnachmittag im Minusbereich

DAX23.997 +0,4%ESt505.363 +0,2%Top 10 Crypto15,34 +1,5%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.176 +0,6%Euro1,1714 +0,2%Öl68,22 +0,2%Gold3.479 +0,9%
01.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 359,40 EUR ab.

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 359,40 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 358,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 361,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 116.901 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 380,30 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 5,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2024 (277,00 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 29,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,74 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 359,29 EUR.

Am 07.08.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 7,39 EUR gegenüber 6,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44,50 Mrd. EUR – ein Plus von 56,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,81 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
19.02.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

