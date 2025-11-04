Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagabend tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 277,88 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 277,88 USD. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 276,39 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 276,92 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.916.717 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 31.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 291,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 4,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,53 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 49,43 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,575 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 292,20 USD.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 102,55 Mrd. USD gegenüber 88,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,53 USD je Aktie.

