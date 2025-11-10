DAX23.973 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.317 +1,4%Bitcoin90.991 +0,3%Euro1,1550 -0,1%Öl63,47 -0,4%Gold4.095 +2,4%
Aktienkurs aktuell

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Nachmittag fester

10.11.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 287,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
248,00 EUR 7,10 EUR 2,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 287,56 USD zu. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 288,25 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 284,56 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.920.138 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,34 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 104,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,556 USD, nach 0,600 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 292,20 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 29.10.2025 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,12 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 102,55 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 88,25 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,56 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

S&P 500 in KI-Hand: NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial

Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also

Tesla-Aktie stabil: Aktionäre entscheiden über Riesen-Aktienpaket für Musk

In eigener Sache

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
30.10.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
