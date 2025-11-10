Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Abend fester

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 289,86 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 290,00 USD. Bei 284,56 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.489.327 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (291,41 USD) erklomm das Papier am 31.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (140,53 USD). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 106,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,556 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 292,20 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,12 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 102,55 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 88,25 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,56 USD fest.

