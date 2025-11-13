Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 279,21 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 279,21 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 277,24 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 282,28 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.896.801 Stück gehandelt.

Am 12.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 291,90 USD. Gewinne von 4,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 140,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 49,67 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,556 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 292,20 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 29.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,87 USD gegenüber 2,12 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 102,55 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 88,25 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 10,56 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Aktien von Baidu und Alphabet im Fokus - Baidu: Apollo Go zieht mit Googles Waymo gleich

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung

NVIDIA-Aktie zwischen Hype und Realität: VC-Gründer sieht Unterschiede zur Dotcom-Blase