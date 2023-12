Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Mittag fester

Blick auf Amazon-Kurs

Die Aktie von Amazon zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 147,27 USD.

Um 12:00 Uhr sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 147,27 USD zu. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 31.520 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 28.11.2023 markierte das Papier bei 149,26 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,35 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,13 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 26.10.2023 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 0,94 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 143.083,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 127.101,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Amazon am 01.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,66 USD je Amazon-Aktie.

