Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon zeigt sich am Abend fester

10.11.25 20:23 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon zeigt sich am Abend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Amazon. Zuletzt sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 248,81 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
214,95 EUR 3,65 EUR 1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,8 Prozent auf 248,81 USD. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 251,75 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 248,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.285.786 Amazon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 258,59 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 161,56 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 35,07 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 276,25 USD an.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,95 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 180,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 158,88 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 7,08 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
