Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Freitagnachmittag im Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,3 Prozent auf 240,00 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 240,00 USD. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 239,30 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 243,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.022.462 Amazon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 258,59 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 7,19 Prozent niedriger. Bei 161,56 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 32,68 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 276,25 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 30.10.2025. In Sachen EPS wurden 1,95 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,43 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 180,17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 158,88 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Amazon am 29.01.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 7,07 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie: Amazons FireTV-Stick bekommt neuen Namen - was sich sonst ändert

Amazon-Aktie nach Allzeithoch: Rekordquartal und Milliarden-Deal mit OpenAI im Fokus

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial